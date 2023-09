Brambati: “Napoli? Segnali preoccupanti. C’è solo un modo per uscirne”

Durante Marte Sport Live, l’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto per parlare del Napoli.

Ecco le sue parole: “In questo momento metterei da parte la prestazione, perché mai come adesso servono i tre punti, a prescindere da come giochi. Se non dovessero arrivare stasera contro l’Udinese le cose si complicherebbero ulteriormente. Questo perché i segnali sono preoccupanti, e del clima non sereno ho avuto conferme da un procuratore di un giocatore importante del Napoli. Poi ci si mettono anche le insubordinazioni di Kvaratskhelia e Osimhen…”.

Poi Brambati ha continuato: “Ecco perché la panacea migliore, in questo momento, è la vittoria stasera. Osimhen in campo stasera? Assolutamente sì! E’ stato uno dei grandissimi protagonisti del terzo scudetto, è un giocatore tra i pochi al mondo che sposta gli equilibri, fa reparto da solo, è un calciatore straordinario. Si mettano da parte queste polemiche e queste situazioni derivanti dai social per giocare al massimo i 95’ contro l’Udinese. Vorrei vedere Osimhen calciare in porta, non come accaduto contro il Genoa”.