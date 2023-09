Alvino: “Razzismo? Ma siamo fuori dal mondo? Ricordiamo una cosa”

Il caso Osimhen tiene banco ormai da ieri a Napoli, ed è sulla bocca di tutti nel capoluogo campano. Della situazione, ha parlato anche Carlo Alvino a Radio KissKiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Tik Tok è una piattaforma social che offre un’ironia per i giovanissimi che frequentano quel social. Per ironizzare, come si dice a Napoli, per pariare, lo dico proprio così. Qualcuno addirittura ha parlato di razzismo, ma siamo davvero fuori dal mondo?”.

Poi Alvino ha continuato: “Ricordiamo un aspetto importante, ovvero che il profilo ufficiale per le comunicazioni è quello di Twitter. Tik Tok è sicuramente un’altra cosa, solo ironica, fermo restando che per quanto mi riguarda, opinione mia personale, non avrei pubblicato quel video”.