Slitta ancora l’esordio del centrocampista Arda Guler con il club madridista. Dopo il problema al menisco durante la preparazione estiva, il talento turco si ferma ancora per altri problemi fisici. L’ex Fenerbahce, ancora in attesa del suo esordio ufficiale in camiseta blanca, sarà costretto ad altre 3 settimane di stop per una lesione al muscolo retto femorale.