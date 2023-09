Marcolin: “Il Napoli e Garcia non hanno legato, situazione tosta”

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ha dichiarato:

“A preoccuparmi non è tanto ciò che si vede fuori o nell’espressione del gioco. Quello con il lavoro può sempre migliorare. Mi preoccupa ciò che trapela dall’interno della squadra. La sensazione diffusa è che squadra e allenatore non si siano presi per niente. Non mi spiego poi come Rudi Garcia abbia di fatto tolto i gradi a quei giocatori che erano stati determinanti o simbolo dello scudetto dello scorso anno: Lobotka, Kvara e Osimhen. E’ difficile vincere le partite se si svuota di consapevolezza il gruppo. Quando arrivi ad allenare una squadra che l’anno prima ha vinto, specie come lo ha fatto il Napoli, ti ritrovi a gestire calciatori che si sentono onnipotenti. E’ lì che bisogna esser bravi ad accompagnarne il corso”.