Maifredi: “Il Napoli ha pressioni interne, Garcia ha portato solo scompensi”

Gigi Maifredi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Febbre a 90: “Il Napoli ha pressioni interne, si pensava potesse esserci una continuazione della sinfonia dello scorso anno; ma il nuovo direttore d’orchestra ha portato scompensi. Ora bisogna avere pazienza, è naturale, i giocatori ci sono, forse Garcia ha fatto un’analisi sbagliata, appena arrivato si deve calare in questa realtà, se porti novità devono essere accettate dal gruppo, altrimenti va in attrito. Credo che lui non abbia fatto un’analisi completa della situazione del Napoli, altrimenti avrebbe agito diversamente. Il tecnico francese, tra l’altro, dopo la Roma non è che abbia fatto benissimo ovunque sia stato, forse è stato un azzardo riprenderlo, a meno che in questi anni non sia maturato. Comunque, ripeto, bisogna avere pazienza perché nonostante tutto il Napoli ha grandi qualità”.