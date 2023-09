Da poco è terminato l’anticipo della sesta giornata di Serie A Juventus-Lecce, 1 a 0 per i ragazzi di mister Allegri con a segno il polacco Milik, che regala i tre punti ai suoi. La Juventus vince di nuovo con la politica del suo allenatore dell’horto muso, soffrendo e non poco il Lecce, che ha giocato un ottimo calcio in casa della Vecchia Signora.