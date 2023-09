Il Mattino – Napoli-Udinese, le probabili scelte di Garcia

Domani sera il Napoli ospiterà l’Udinese per ila sesta giornata di campionato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, Garcia ha pronto un cambio di formazione. Questo quangto evidenziato:

“Il Napoli è pronto a tornare in campo contro l’Udinese domani sera allo stadio Maradona. A Fuorigrotta sono previsti circa 40 mila spettatori, così come sono previsti numerosi cambi da parte di Rudi Garcia. Di sicuro ci sarà in campo Mario Rui che è assai deluso dalla doppia esclusione sia a Braga che con il Bologna”.