Il Mattino – Napoli, torna il sereno tra Osimhen e Garcia: le ultime

Il Mattino, oggi in edicola, ha fatto il punto sul chiarimento avuto tra Rudi Garcia e Victor Osimhen. Dopo quanto accaduto a Bologna in occasione della sostituzione del numero 9. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo la sfuriata al momento dell’uscita dal campo a Bologna, è arrivato il momento dei chiarimenti tra Garcia e Osimhen. Quello che Rudi Garcia doveva dirgli lo ha fatto nello spogliatoio di Bologna. E le sue urla sono state ascoltate da tutti, così come anche i suoi toni, che non sono stati di certo morbidi. Lo ha fatto in inglese e in italiano, perché tutti potessero capire esattamente ogni cosa che lui stesse dicendo. Ma non c’era bisogno del traduttore, per comprendere il suo stato d’animo. Altro che “mister serenità”, per qualche minuto il tecnico francese ha perso le staffe e ha puntato i piedi. Immediate le scuse del nigeriano che ha sottolineato anche a Simeone di non star contestando il suo ingresso in campo e che non voleva offendere nessuno. Il nigeriano voleva solo giocare “a due attaccanti”, quindi con lui al suo fianco, negli ultimi minuti dell’assalto al Bologna. Garcia inoltre ha chiesto alla società di non procedere con alcuna multa contro il bomber nigeriano”.