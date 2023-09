Il Mattino – ADL e la piena fiducia in Garcia: il futuro azzurro non è in bilico

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano ADL ha piena fiducia in Garcia e il suo futuro non è assolutamente in bilico. Questo quanto riportato:

“Rudi Garcia e il suo Napoli si giocano solo i tre punti contro l’Udinese, e null’altro. Il tecnico francese non ha la panchina in bilico e contro l’Udinese domani sera al Maradona si gioca soltanto i tre punti. De Laurentiis, infatti, neppure per mezzo secondo ha preso in considerazione l’idea di mandare all’aria il progetto avviato a giugno. Nonostante un avvio di stagione più che tribolato, la gestione Garcia non è messa in discussione dal presidente De Laurentiis. Sabato il patron azzurro ha chiamato il tecnico e la squadra durante la cena nel ritiro in Emilia Romagna: qualche minuto in collegamento con il suo “in bocca al lupo”, giusto per far sentire la sua vicinanza al gruppo azzurro. Ieri inoltre ci sono stati dei messaggi tra Garcia e il patron: la linea di De Laurentiis è quella della fiducia incondizionata per Garcia. Con cui condivide il progetto in pieno, a partire dalla rottura con il gioco e i metodi di Spalletti”.