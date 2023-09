Il Corriere della Sera è sicuro: “Napoli, difendere lo scudetto è impossibile!”

Dopo il pari a Bologna, c’è clima teso in casa Napoli. Il Corriere della Sera non salva nulla della squadra costruita da Rudi Garcia. Per il Napoli, spiega il quotidiano, è impossibile difendere lo scudetto. Quella squadra che aveva vinto il campionato dominando è finito dentro un buco nero e Rudi Garcia sta contribuendo a spingerlo sempre più. Gli azzurri non vincono da 3 partite. Erano 17 mesi che ciò non accadeva.

Attualmente, vincere lo scudetto è diventata una mission impossible. Agli azzurri manca tutto: il gioco, il morale l’armonia e la freddezza. Lo 0-0 col Bologna è, in questo caso, una mezza sconfitta. Nel passaggio da Spalletti a Garcia è sparito il Napoli, ora una squadra piena di incertezze. Insomma, il vecchio Napoli non esiste più, come sentenzia il Corriere della Sera.