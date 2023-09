Secondo la Gazzetta dello Sport se dovesse essere esonerato Garcia, Adl sta pensando a Igor Tudor che a Verona come subentrato ha fatto bene, così come nell’ultima stagione a Marsiglia. Che prediliga la difesa a tre non sarebbe un limite. E poi il croato da tecnico sa essere duttile. Inoltre rimane vivo il nome di Christophe Galtier (che potrebbe finire al Marsiglia), De Laurentiis aveva preferito proprio Garcia al suo posto.