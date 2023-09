Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Garcia deve invertire subito la rotta prima della sosta per evitare spiacevoli sorprese. Al momento appare tranquillo, ma arrivati a questo punto, ombre nefaste e minacciose potrebbero essere all’orizzonte. Lo Scudetto è già lontano 7 punti e di questo passo potrebbe essere a rischio anche la zona Champions. Fiducia a tempo per il tecnico che avrà altre quattro partite prima della sosta prima che ADL prenda una decisione.