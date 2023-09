Antonio Corbo, giornalista Repubblica, ha parlato del tweet di ADL, arrivato dopo la sfida col Bologna, nel suo editoriale: “De Laurentiis è stato veloce a capire che il suo Napoli stava per andare in mille pezzi. Con quel messaggio ha firmato una cambiale con se stesso, fermo tutto, evito ulteriori polemiche e rinvio qualsiasi decisione importante a momenti migliori. Non poteva fare altro.