Bergomi: “Garcia deve intervenire subito per calmare gli animi”

L’ex storico capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha commentato così il momento negativo degli azzurri durante Sky Calcio Club:

“Sono convinto che un allenatore deve tirare fuori la sua personalità e non copiare nessuno. Nel primo tempo ho un buon Napoli, ha giocato meno bene nel secondo tempo ma ha sbagliato un rigore. I rapporti all’interno dello spogliatoio, però, vanno messi a posto subito. Bisogna che Garcia faccia delle scelte non per accontentare qualcuno. Bisogna anche mettere giocatori, come Osimhen, nelle condizioni di rendere al meglio. Si capisce che c’è qualcosa che non va. Anche quando Di Lorenzo fa gol e corre ad abbracciare la panchina: quello è un messaggio. Quindi un malessere c’è e Garcia deve intervenire subito. I bravi allenatore non fanno sedimentare nulla, non portano rancore, faccia a faccia e recuperare i rapporti“.