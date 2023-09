Balotelli: “Ho conosciuto Garcia al Marsiglia, per me è un bravo allenatore. Ha bisogno di tempo”

L’attaccante Mario Balotelli è intervenuto nel corso di Vox To Box, su TvPlay.it:

Su Garcia: “Io Garcia lo amo. Bisogna dare tempo, ragazzi. Agli allenatori va dato tempo. Io l’ho avuto al Marsiglia, per me è una bravissima persona e anche un bravo allenatore. Io ho avuto tanti allenatori bravi in carriera, ma lui è proprio bravo. Prima di andare in Svizzera, ho giocato con l’Adana un’amichevole contro il Napoli. Facemmo 2-2 contro prima dell’inizio del campionato: non avrei mai scommesso sulla vittoria dello scudetto del Napoli”.

“La lite tra Osimhen e Garcia? Una partita sullo 0-0, sbagli un rigore, vuoi vincere e vuoi fare gol. Magari in quel momento Osimhen pensava che bisognava mettere un altro attaccante per segnare. Se Osimhen ha ragione? La ragione sta nel mezzo. Però da attaccante capisco Victor. Può dare molto fastidio quella sostituzione. Io mi preoccuperei quando Kvara e Osimhen escono e sono tranquilli. Se escono arrabbiati, significa che hanno ancora voglia”.