Salvatore Bagni, ex Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport della situazione legata a Lindstrom e del suo scarso utilizzo: “Non gioca perchè è un trequartista non un esterno. In un 4-3-3 si dovrebbe adattare come fa Raspadori. In Nazionale ha giocato largo ma in un 4-2-3-1 e nell’Eintracht nel 3-4-2-1 era uno dei due dietro la punta. E’ costato 25 milioni ed è un peccato non giochi perchè è veramente bravo, è molto tecnico e gioca per la squadra, ma purtroppo non è un esterno”.