L’ex calciatore Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv: “La cosa più grave è stato il tweet del presidente. Una cosa incredibile. Io non farei del sarcasmo, cosa fai prendi in giro? Che tipo di modo è di risolvere la situazione? I napoletani hanno scatenato l’inferno dopo quel tweet. Quella lì è una cosa sarcastica, fintamente speranzosa con ironia, ma non c’è da fare ironia. Le scelte fatte hanno interrotto il giochino. La magia non c’è più”.