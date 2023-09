Lo scorso 22 settembre 2023 si è spento il presidente emerito Giorgio Napolitano. Per commemorare la sua morte, era stato disposto un minuto di silenzio su tutti i campi dalla Serie A alle serie cadette. Il mancato rispetto dei propri sostenitori del minuto di silenzio è costata un’ammenda di 5000 euro per 5 club di Serie A: Empoli, Verona, Fiorentina, Lazio e Udinese. In Serie B Como e Catanzaro dovranno pagare 2000 euro. Lo ha deciso il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea.