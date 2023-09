“Lesione del bicipite femorale destro per Rade Krunic“. Questo è quanto si legge dal comunicato ANSA. Pioli perde uno dei suoi titolari, dovrà fare a meno del centrocampista bosniaco per almeno un mese. Krunic si era fatto male durante il secondo tempo della sfida contro il Verona. I risultati degli esami strumentali non hanno lasciato dubbi, tra dieci giorni verrà rivalutato. Salterà la sfida col Cagliari, al suo posto uno tra Adli e Reijnders.