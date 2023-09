Vediamo i 5 centrocampisti che stanno performando alla grande in questo inizio di campionato. Da notare che non c’è nessun azzurro in questa lista:

1. Hakan Calhanoglu (Inter) 6,80

2. Giacomo Bonaventura (Fiorentina) 6,70

3. Henrikh Mkhitaryan (Inter) 6,70

4. Luis Alberto (Lazio) 6,50

5. Teun Koopmeiners (Atalanta) 6,40