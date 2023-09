Sky – Recupero lungo per Juan Jesus: ecco quando potrebbe rientrare

Gli esami strumentali effettuati per stabilire l’entità dell’infortunio del difensore brasiliano, hanno evidenziato una distrazione di primo grado ad uno dei tre muscoli ischiocrurali, precisamente al bicipite femorale sinistro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tempo di recupero fisiologico dovrebbe essere piuttosto lungo e costringere il difensore a saltare non solo il prossimo match contro l’Udinese, ma anche le sfide contro Lecce, Real Madrid e Fiorentina. Il brasiliano conta di rientrare in campo il 21 ottobre contro il Verona.