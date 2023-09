Orsi su Osimhen: “L’ambiente favorisce certi comportamenti”

Così Fernando Orsi ha parlato della reazione di Osimhen e del momento degli azzurri, ospite a “La Domenica Azzurra”:

“La reazione di Osimhen? I calciatori sono molto paraculi in queste situazioni. La verità è che Garcia ai napoletani non è mai piaciuto, sin dal primo giorno del suo arrivo. L’ambiente in qualche modo favorisce certe reazioni dei calciatori, che si sentono giustificati dal sentimento popolare contro il tecnico.

Osimhen sostituito? Il quel momento forse Garcia ha pensato che poteva perderla, quindi ha preferito non alterare gli equilibri difensivi della squadra”.