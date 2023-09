Olivera, l’agente: “Rapporto col mister? Chiedetelo al giocatore. Sullo scudetto…”

Pablo Boselli ha parlato ai microfoni di Sportitalia. L’agente di Mathias Olivera ha risposto ad una domanda sul rapporto tra il suo assistito e Rudi Garcia: “Queste cose andrebbero chieste al giocatore”, ha risposto. “Mathias è davvero felice di giocare per il Napoli”. Poi, sullo scudetto ha detto: “Sappiamo che ripetersi non è mai facile e che non sarà facile per gli azzurri vincere lo Scudetto quest’anno, ma credo che la squadra abbia delle possibilità e che dunque ce la possa fare, per quanto difficile”.