Lecce-Napoli: apre la vendita, prezzo e modalità d’acquisto per il settore ospiti

Sabato 30 settembre alle ore 15, al Via Del Mare si aprirà la 7° giornata di serie A con il match tra Lecce e Napoli.

Messo da parte il pareggio contro il Bologna, si pensa già alla prossime partite della settimana del Napoli. Mercoledì sera alle 20:45 gli azzurri sfideranno l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. Sabato, invece, nell’anticipo delle ore 15, al Via Del Mare di Lecce, gli azzurri sfideranno i salentini in un match tutt’altro che scontato.

Nei prossimi due match ci dovrà essere un radicale cambio di rotta da parte della squadra di Garcia, soprattutto in vista dell’esordio casalingo in Champions League contro il Real Madrid della prossima settimana. Anche per questo servirà il sostegno di tutti i tifosi, sia nell’arena di Fuorigrotta, che in trasferta sabato contro i giallorossi in Puglia.

Ecco come acquistare i ticket per il match contro il Lecce del 30 settembre:

L’acquisto dei tagliandi del settore ospiti dello stadio Via del Mare, partirà alle ore 10 di mercoledì 27 settembre. Le modalità d’acquisto saranno suddivise nel seguente modo:

Prima fase: Dalle ore 10:00 di mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20:00 di giovedì 28 settembre 2023, la vendita sarà riservata a tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

Seconda fase: Dalle ore 10:00 di venerdì 29 settembre 2023 alle ore 19:00 di venerdì 29 settembre 2023, la vendita sarà riservata ai possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card, non sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento quindi.

I prezzi dei biglietti saranno divisi in due tariffe:

€ 25,00 TARIFFA INTERA;

€ 12,00 TARIFFA RIDOTTO U14.

Attesi molti supporters azzurri al Via del Mare, a dimostrazione di come la squadra venga supportata a prescindere dai risultati.