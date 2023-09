Duello Meluso-Giuntoli: il talento del Sassuolo in azzurro?

Il Sassuolo di Dionisi si è reso protagonista di una rocambolesca e importante vittoria sabato scorso, un 4 a 2 storico ai danni della Juventus di Max Allegri, che incassa così la prima sconfitta. Uno stop che ha suscito molto stupore, soprattutto per l’enorme quantità di occasioni concesse dai bianconeri ai neroverdi.

Domenico Berardi, capitano degli emiliani e obiettivo numero uno dei bianconeri da ormai diversi anni, è stato il protagonista indiscusso della serata. Un altro attaccante esterno, tra l’altro già accostato al Napoli nella passata stagione, ha particolarmente fatto cadere l’occhio.

Si tratta di Armand Laurientè, giocatore francese classe 1998, acquistato la passata stagione dal Lorient, in Ligue 1, ed autore di un ottima stagione d’esordio in Serie A, sulla scia di Kvaratskhelia. In 28 presenze con la maglia neroverde, 7 goal e 6 assist, ha aggiunto per la prima volta il suo nome al tabellino contro la “Vecchia signora”, aprendo le reti grazie ad un vistoso tiro da fuori area, complice anche una papera di Szczęsny.

Il polacco, ha successivamente causato anche la rete del 3-2, con Pinamonti che ha sfruttato la ribattuta dell’estremo difensore.

A stupire, però, è stata la perenne sensazione di imprevedibilità che il giocatore ha messo a disposizione della propria squadra nell’arco dei 90′, causando molti problemi alla difesa bianconera che fin ora aveva subito soli 2 goal in 4 gare.

Roberto Meloni, procuratore di Laurientè, ai microfoni di SportItalia ha rilasciato alcune dichiarazioni sui possibili sondaggi della Juventus nei confronti del suo assistito:

“Juventus su Laurientè? No, al momento non credo. So che a Giuntoli piace, ma attualmente i bianconeri dovrebbero avere altre strategie, la stessa Juventus adotta un modo di giocare non adatto al giocatore” – l’agente, ha poi raccontato un aneddoto sull’attuale direttore sportivo dei piemontesi: “Lo ribadisco, che a Giuntoli piaccia è un fatto, lo seguiva gia ai tempi del Napoli“.

Dunque, una conferma alle tante voci di calciomercato che la scorsa estate hanno più volte accostato il calciatore ai campioni d’Italia in carica, che prima di puntare fortemente su Lindstrom, acquistato negli ultimi giorni della sessione estiva, aveva pensato concretamente di accelerare su Laurientè.