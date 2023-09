Del Genio: “La sostituzione di Osimhen è inaccettabile, non va mai tolto dal campo”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Non c’è nemmeno all’orizzonte l’ipotesi dell’esonero di Garcia. I calciatori l’hanno capito giocando una buona partita che ha preso il comando del gioco concludendo poco. Il Bologna era timoroso e in affanno e mettere la coppia Simeone-Osimhen l’avrei rischiata ed a Garcia avrei dato 6,5 o 7. La sostituzione di Osimhen invece mi fa impazzire e l’allenatore merita 5 come Osimhen che non prende la porta su calcio di rigore. Osimhen ne avrebbe potuti sbagliare anche due, ma non va mai tolto dal campo. Se il nigeriano non avesse questo carattere, quello che l’ha portato a rischiare di perdere un occhio per un colpo di testa, non ci avrebbe portato a suon di gol allo scudetto”.