CorSport – Napoli irriconoscibile, Garcia fa fatica

Alessandro Barbano spiega il momento del Napoli sulle pagine del Corriere dello Sport:

“C’è una sola squadra in buona salute tra le big sulla carta candidate al titolo. Ed è l’Inter. E c’è una squadra irriconoscibile rispetto allo scorso campionato. Ed è il Napoli. In mezzo stanno Juve e Milan. La prima con le sue strutturali lacune, il secondo con la sua discontinuità di rendimento e l’irrisolto sistema tattico. A cinque giornate dal via questa è la fotografia del campionato”

“Quello del tecnico francese è uno spartito che si fa fatica a comprendere. E la tensione palpabile in campo dimostra che questa difficoltà di linguaggi sta anche nello spogliatoio. Gli uomini sono gli stessi, eccezion fatta per Kim, il cui sostituto, Natan, al netto della diligente prova di ieri, è ancora tutto da testare. Ma la testa è cambiata. Bisogna che torni al più presto quella di prima, se il Napoli non vuole gettare alle ortiche una stagione ancora recuperabile”