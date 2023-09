La Repubblica – Thiago Motta prepara la sfida al Napoli: il tecnico ha piena contezza del valore degli azzurri

Thiago Motta prepara la sfida al Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui, nonostante l’avvio non proprio eccellente del Napoli in stagione, il tecnico dei padroni di casa non sottovaluterà la partita: “Se gli sarà umanamente impossibile ripetere la scorsa fenomenale stagione, rimane una squadra da Champions su un altro pianeta rispetto al Bologna. Thiago Motta questo lo sa bene e devono ricordarselo anche i tifosi rossoblù, passati dalla profonda depressione di inizio mercato agli attuali eccessivi entusiasmi”.