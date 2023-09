Il Mattino – Si ferma anche Juan Jesus: infermeria sempre piena per gli azzurri

Anche Juan Jesus è rimasto ai box.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che ha fatto il punto sulla situazione infortuni, un tasto dolente per lo staff tecnico di Rudi Garcia fin dai primissimi giorni di allenamento a Castel Volturno e nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Il brasiliano si aggiunge ad una lista molto folta che comprende anche il kosovaro Rrahmani e l’ultimo arrivato Cajuste: “Cento giorni di Napoli (dall’annuncio del 15 giugno a oggi) e non c’è proprio nulla da festeggiare. Perché quello di Jesus è l’ennesimo «risentimento muscolare» di questa stagione dove fin dai primi giorni il preparatore Rongoni è finito nel mirino. E anche qui: sotto-contratto c’era a giugno ancora Francesco Sinatti, braccio destro di Sarri prima e Spalletti poi. Che, solo quando ha capito che avrebbe avuto un ruolo secondario, ha scelto la rescissione del contratto. E ora sta con Lucianone in Nazionale”.