Il Mattino – Scelte ancora sospese per Garcia: Natan favorito su Di Lorenzo per affiancare Ostigard

Dovrebbe essere arrivata l’ora di Natan dal 1′ con la maglia del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che, tuttavia, non ha escluso dal 100% lo spostamento del capitano Di Lorenzo al centro della difesa con la titolarità di Zanoli sulla fascia destra. Scelta, però, che suonerebbe come una drastica bocciatura per il brasiliano: “Giocano al centro della difesa Ostigard e Natan, 45 anni in due. A meno che Garcia proprio non ce la faccia e decida di rivoluzionare mezza squadra, spostare Di Lorenzo in mezzo alla difesa e far esordire Zanoli come terzino. Chiaro, non dovesse giocare Natan sarebbe una sorta di bocciatura plateale al mercato estivo. Ma è una situazione per certi versi allucinante: certo, sono incognite che si sapeva bene di dover affrontare, come si sapeva già dalla scorsa estate (quando erano suonati i primi allarmi muscolari, fin dai ritiri in Trentino e in Abruzzo) che il ruolo del preparatore atletico sarebbe stato delicato”.