Il Mattino – Garcia in piena sicurezza: colloquio con ADL e clima sereno

Rudi Garcia ha la serenità necessaria per poter lavorare nel migliore dei modi.

Lo ribadisce proprio il tecnico francese, che si sente spesso con il patron azzurro ADL, conscio di un inizio non brillante ma al tempo stesso consapevole che per il nuovo Napoli dei suoi desideri sono necessari tempi e modalità di adattamento. L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato in tal senso: “Se nelle difficoltà si vedono gli uomini veri, questo è il momento. Rudi Garcia non fa fatica a mostrare il petto, ancora una volta. Ha sentito De Laurentiis che continua a rassicurarlo: non è un allenatore sulla graticola, non rischia nulla”.