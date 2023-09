Calzona: “In questo momento tutto il Napoli non sta rendendo, non ha iniziato nel migliore dei modi, il problema non è Lobotka”

Il ct della nazionale slovacca Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Stanislav Lobotka e del suo inizio di stagione difficile. Il ct del mediano ex Celta ha parlato di un Napoli in difficoltà, e questo non sta aiutando le prestazioni del numero 68. Queste le sue parole: “Io non conosco le dinamiche tattiche, per questo è anche difficile spiegare questa metamorfosi. Però sicuramente è tutta la squadra che in questo momento sta rendendo meno di quanto sperato. Il problema non è Lobotka, ma è tutto il Napoli che non ha iniziato nel migliore dei modi. Ma sono sicuro che a lungo andare i veri valori verranno fuori”.