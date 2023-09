Il Mattino – Raspadori preme per una maglia da titolare: Kvara rischia il posto

Giacomo Raspadori scalpita per partire dal 1′ a Bologna.

Ne ha parlato l’edizione de Il Mattino, secondo cui Kvara non avrebbe ancora convinto del tutto Garcia e la sua titolarità potrebbe essere messa in discussione a Bologna: l’ex Sassuolo sta entrando bene in gara, anche a Braga ha fatto la sua parte e a Genova ha siglato la rete che ha aperto al rimonta. Raspa potrebbe essere preferito anche a Politano, che potrebbe riposare dopo aver giocato mercoledì in Champions League. Scelte in attacco, dunque, ancora da definire.