La Gazzetta dello Sport dedica un focus sul Napoli. La rosea critica le scelte di mercato del Napoli di De Laurentiis che, a un mese dall’inizio del campionato, non ha brillato come l’inizio dello scorso anno. “Tutto comincia con la partenza di Kim – ha spiegato Gazzetta – il Napoli invece di cercare un Cristian Romero prendeva lo sconosciuto Natan. La difesa ballerina e scollacciata non costruisce più nessuna azione, centrocampo invertito con Lobotka messo a schermare e Anguissa a pensare”.