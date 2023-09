Gazzetta – Anguissa sembra spaesato: prove totalmente insufficienti a Genova e Braga

Zambo Anguissa deve ritrovare se stesso e la forma fisica migliore per dare una mano a questo Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il camerunense non avrebbe ancora espresso la sua migliore versione in queste prime uscite stagionali. Un’assenza di rendimento che inizia a pesare in casa Napoli, forse per alcuni schemi che l’ex Fulham non ha ancora assimilato del tutto, ma le sue prestazioni fino ad ora non sono state sicuramente all’altezza. Anguissa è fondamentale e gli azzurri hanno bisogno del suo apporto.