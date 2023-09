A Bologna dovrebbe dare forfait Amir Rrahmani dopo l’infortunio di Braga.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il difensore kosovaro starà ai box per il Dall’Ara: pronta di nuovo la coppia Ostigard-Juan Jesus per affrontare i felsinei domenica pomeriggio. Natan continua ad allenarsi e spera di partire dal 1′, ma al momento il norvegese è favorito per affiancare Juan Jesus.