Un gol di Remi Oudin piega il Genoa e permette al Lecce di salire momentaneamente al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter. Un successo di misura, sofferto ma alla fine meritato per la squadra di Roberto D’Aversa che fa impazzire il pubblico del Via del Mare.

Il Genoa, invece, dopo questa sconfitta scende al 14esimo posto.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata:

Inter 12

Lecce 11*

Juventus 10

Milan 9

Frosinone 8*

Napoli 7

Torino 7

Fiorentina 7

H.Verona 7

Atalanta 6

Bologna 5

Roma 4

Monza 4

Genoa 4*

Lazio 3

Udinese 3

Sassuolo 3

Salernitana 3*

Cagliari 2

Empoli 0

*(una partita in più)