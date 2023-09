Bologna-Napoli, Calafiori suona la carica: “Vogliamo fare punti”

A due giorni dalla sfida di campionato tra Napoli e Bologna, il terzino dei rossoblù Riccardo Calafiori ha parlato ai canali del club.

Ecco le parole del terzino: “Sarà una partita difficile, loro sono i Campioni d’Italia, ma vogliamo fare punti”.

Poi Calafiori ha continuato: “Giocare in casa ti dà una marcia in più, cerchiamo di trarre energia dal pubblico. I tifosi sono simpatici e tranquilli, danno segnali positivi e ti trasmettono tanta energia. Volevo il Bologna con tutto me stesso. La trattativa non è stata semplice, ma volevo tornare in Italia, dopo l’esperienza col Basilea, dove credo di aver fatto bene”.