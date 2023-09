Bologna, Beukema: “Osimhen? Anche per lui sarà una giornata difficile”

A due giorni da Bologna-Napoli, Sam Beukema è stato intervistato dal Corriere dello Sport Stadio. Interessante come il difensore olandese ha parlato della sfida con Victor Osimhen: “Uh, è uno dei migliori attaccanti del campionato e penso anche uno dei migliori attaccanti in Europa, in questo calcio moderno. Sarà una bella sfida per me, e anche per Lucumi. Ma penso che anche per lui sarà una giornata difficile. Almeno spero”. Beukema ha lanciato la sfida al suo avversario, chissà come risponderà, soprattutto sul campo, il capocannoniere della scorsa stagione.