Tuttosport – Il Napoli vince, ma non convice: l’analisi

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando il match di ieri sera contro lo Sporting Braga. La vittoria degli azzurri non convince, i tre punti sono un bottino importante, ma questo gioco e non convince:

“Non ha convinto la squadra di Garcia al cospetto di un Braga deboluccio. Non ha convinto e ha sprecato ancora una volta un numero imprecisato di palle gol, così da dover soffrire fino al 96. La vittoria arriva grazie all’autogol di Niakatè, ma il Napoli sembrava ormai non avesse più la testa, né la forza per provare un altro allungo dopo il vantaggio a fine primo tempo. Almeno sul piano della tenuta la squadra è apparsa in leggera crescita e la nota di merito va soprattutto a Lobotka e Zielinski. Meno bene Kvaratskhelia, sostituito nella ripresa; meglio Politano sulla corsia di destra”. Questo quanto si legge sul quotidiano.