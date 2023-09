Tosto: “Non c’è perfezione nei movimenti difensivi. Menomale che il Napoli prese Di Lorenzo”

L’ex Napoli Vittorio Tosto ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex terzino azzurro ha parlato della fase difensiva del Napoli e del capitano Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue parole: “C’è una differenza importante di letture tattiche, bisogna distinguere una cosa importante: oltre agli uomini in cui sta cambiando qualcosa a livello tattico, stavolta si cerca di mantenere la mentalità ma non c’è perfezione nei movimenti. Dal punto di vista degli errori è il reparto che sta subendo di più, e questo è dovuto a differenze di mentalità. Una percentuale di differenza di mentalità è anche tra Spalletti e Garcia. Un mese fa ho detto che Di Lorenzo era solo all’85 % delle sue doti, menomale che il Napoli prese lui e non Trippier”.