Ssc Napoli, domani la ripresa degli allenamenti. Il comunicato

La Ssc Napoli, con un comunicato diffuso attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che oggi la squadra, di ritorno da Braga, riprenderà gli allenamenti domani. Gli uomini di Rudi Garcia cominceranno a preparare venerdì la gara di campionato contro il Bologna, che andrà in scena domenica 24 settembre alle ore 18 allo stadio Renato Dall’Ara. “Dopo il successo in Champions League a Braga, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall’Ara alle ore 18 per la quinta giornata di Serie A”.