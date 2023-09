Repubblica – Il Dall’Ara verso il tutto esaurito: il dato è impressionante per il Bologna!

Archiviata la sfida col Braga in Champions League, il Napoli prepara la sfida di domenica alle 18:00 con il Bologna. Si tratta della quinta giornata di Serie A. I campioni d’Italia sono obbligati a vincere se vogliono restare sulla scia dell’Inter prima a punteggio pieno. Intanto, l’edizione odierna di Repubblica racconta di un Dall’Ara quasi tutto esaurito. “Il Dall’Ara viaggia verso un altro pienone vicino ai 30mila spettatori – spiega il quotidiano – sforando così le 80mila presenze in tre partite. Per Joey Saputo e il club un buon motivo di soddisfazione. Ci sarà folta rappresentanza azzurra, nonostante i divieti di trasferta per i residenti in Campania e di cambio nominativo per biglietti e abbonamenti disposto per motivi di ordine pubblico”.