Repubblica – Braga-Napoli, pochi segnali positivi e prestazione scadente

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla partita di ieri in Champions contro il Braga. Questo quanto evidenziato:

“Vittoria che comincia prima della partita. Falsi i segnali positivi. Non si sa che cosa si siano detti prima, Garcia e la squadra. Si può solo immaginare. Il campo racconta sempre la verità. Si è interrotta l’incomprensione che li divideva. L’allenatore che tentava di modificare i codici da una parte, la squadra che non ricordava neanche i vecchi, quelli del Sistema Scudetto. È accaduto qualcosa a Braga contro la modesta ottava squadra del Portogallo, scadente in difesa, insidiosa e agile sulle corsie esterne. Non si sa come, ma dal grigio cupo degli equivoci il Napoli sta uscendo. Faticosamente, ma sta uscendo. Garcia avrà consentito che i giocatori si ritrovassero in quel collettivo che li aveva portati in alto, tutto è apparso nuovo, con i giocatori che possono muoversi secondo vecchi automatismi”.