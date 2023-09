Pistocchi: “Napoli, una vittoria che vale doppio”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter il mercoledì di Champions League. Ovviamente, si è parlato anche a proposito della vittoria del Napoli sullo Sporting Braga. “4 italiane in Champions una sola vittoria e tre pareggi. Vince a Braga il Napoli campione d’Italia, 2:1, che dopo aver dominato il 1^T e segnato con Di Lorenzo colpito una traversa con Osimehn, e sfiorato altre marcature si fa raggiungere nel finale da Bruma, complice una lettura sbagliata in fase difensiva di Juan Jesus. Per fortuna lo sfortunato autogol di Niakate regala ai partenopei una vittoria che vale doppio”.

