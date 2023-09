Natan: “Realizzare i miei sogni d’infanzia è ciò che mi motiva di più”

Finalmente Natan. Arrivato quest’estate dal Redbull Bragantino, il difensore brasiliano era l’alternativa a Kim. Poi, però, Rudi Garcia sembra aver voluto ritardare il più possibile il suo esordio. Ieri, nel finale di Braga-Napoli, Natan Bernardo de Souza ha finalmente fatto il suo esordio in maglia azzurra in una gara ufficiale. Pochi, pochissimi i minuti per poterlo giudicare. Forse, un intervento in tackle perfetto a mettere in angolo un pallone si potrebbe almeno citare per dare una visione ottimistica del giovanissimo difensore. “Realizzare i miei sogni d’infanzia è ciò che mi motiva ogni giorno a lavorare duro e portare gioia a coloro che hanno sempre creduto in me”, ha scritto su Instagram. “Esordio in Champions League con vittoria. Siamo pronti a fare di più!”. Rapida la risposta di Capitan Di Lorenzo con l’emoji dell’applauso e un cuore azzurro.