Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Tele A al termine della partita vinta dagli azzurri contro il Braga: “Il Napoli non ripeterà il campionato dell’anno scorso. Abbiamo visto già la forza dell’Inter e la Juve non ha le coppe, gli azzurri devono puntare al quarto posto. Bisogna ragionare nell’ottica che c’è un nuovo allenatore e non bisogna attaccarlo. Già dopo la prima giornata gli abbiamo fatto il funerale, l’ambiente non deve autodistruggersi”.