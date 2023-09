La moviola della Gazzetta – Nessun rigore per le due squadre, regolare il gol di Bruma

Serata tranquilla per l’arbitro di Braga-Napoli, Gozubuyk. La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi del match ed è emerso che il direttore di gara e i suoi assistenti hanno fatto nel complesso un buon lavoro e anche l’ausilio del Var è stato fondamentale. Si comincia al 34′ quando Gozubuyk concede rigore agli azzurri per sospetto fallo di Niakatè su Osimhen, richiamato pochi secondi dopo al Var dove si vede che è il nigeriano a fare fallo e il penalty viene giustamente cancellato. Regolare il goal di Di Lorenzo sul finire del primo tempo dopo il cross di Kvara e sponda di Osimhen. Nella ripresa proteste del Braga per un leggero contatto fra Lobotka e Hortha, anche qui giusto non assegnare il rigore. Infine il goal di testa Bruma è perfettamente regolare, a tenerlo in gioco è Juan Jesus.