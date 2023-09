Imparato: “Io vedo un Osimhen diverso rispetto a quello dello scorso anno, c’è un’involuzione”

La storica firma de La Gazzetta dello Sport Gaetano Imparato ha commentato la vittoria contro il Braga ai microfoni di Tele A. Il giornalista ha parlato in particolare di Victor Osimhen, dicendo che rispetto a quello dello scorso anno sembra essere diverso, con meno fame. Queste le sue parole: “Vorrei distogliere l’attenzione da Garcia, credo che qualcosa si sia mosso, anche se i problemi rimangono. In questo caso voglio puntare il dito sulle individualità. Non mi faccio fuorviare dalla traversa presa, vedo un Osimhen diverso da quello dello scorso anno, sembra di vedere quello appena arrivato a Napoli. Non riesce a stoppare un pallone, a tu per tu col portiere non lo salta, si divora gol importanti, ha difficoltà a fare da pivot e a far salire i compagni, ma anche a dialogare con gli altri, soprattutto con Kvaratskhelia. Sostanzialmente c’è un’involuzione, ma non solo sua, anche Olivera è stato inguardabile, Anguissa è caracollante”.