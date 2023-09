Il ct Spalletti alla ricerca di giocatori: dopo la Juventus oggi fa visita al Torino

Come riportato da Sport Mediaset, Luciano Spalletti sta cercando di plasmare al miglior modo la sua Nazionale ed ha cominciato il giro dei ritiri dei vari club si Serie A. Dopo la visita di ieri nel quartier generale della Juventus dove ha avuto modi di scambiare qualche parola con Allegri, il ct oggi è al Filadelfia per assistere all’allenamento del Torino e valutare qualche giocatore in vista delle partite di qualificazione ad Euro2024 in programma ad ottobre. Osservati speciali da Spalletti sono sicuramente il capitano granata Buongiorno e Ricci, anche Bellanova dopo le ultime incoraggianti prestazioni potrebbe sperare in una chiamata.